Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçakale ilçesinde PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu N.A. ve M.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.