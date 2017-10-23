Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçakale ilçesinde PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu N.A. ve M.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Şanlıurfa'da 2 PKK'lı terörist yakalandı
23.10.2017 - 20:15 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 20:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde terör örgütü PKK üyesi 2 kişi yakalandı.
Etiketler : Şanlıurfa,pkk,terörist,yakalandı,
513726 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/513726.aspx
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