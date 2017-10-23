Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bölücü örgüt PKK'nın gençlik yapılanması DGH'ya yönelik Bağcılar ve Esenyurt'ta bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda DGH üyesi 9 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün İmralı'daki elebaşısı Abdullah Öcalan'ın sözde 'tecrit' edildiği yönünde sosyal medya üzerinden propaganda yapan ve PKK'nın şehir sorumlularından aldıkları talimat üzerine önümüzdeki günlerde eylem planladıkları saptanan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.