Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bölücü örgüt PKK'nın gençlik yapılanması DGH'ya yönelik Bağcılar ve Esenyurt'ta bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda DGH üyesi 9 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün İmralı'daki elebaşısı Abdullah Öcalan'ın sözde 'tecrit' edildiği yönünde sosyal medya üzerinden propaganda yapan ve PKK'nın şehir sorumlularından aldıkları talimat üzerine önümüzdeki günlerde eylem planladıkları saptanan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
İstanbul'daki PKK operasyonunda 5 kişi tutuklandı
23.10.2017 - 21:01 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 21:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik kanadı olarak bilinen DGH'ya yönelik düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olduğu sanılan 9 kişi yakalandı. Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler : istanbul,pkk,operasyon,haberler,tutuklandı,
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