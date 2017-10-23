Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Canikli, Hatay’ın Yayladağ ilçesi sınırında incelemelerde bulunarak, 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Canikli, Kızılçat mevkiinde sınır noktasında bulunan Bayırbucak Türkmenleri ile de sohbet etti.