Milli Savunma Bakanı Canikli, Hatay’ın Yayladağ ilçesi sınırında incelemelerde bulunarak, 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Canikli, Kızılçat mevkiinde sınır noktasında bulunan Bayırbucak Türkmenleri ile de sohbet etti.
Bakan Canikli sınırda incelemelerde bulundu
23.10.2017 - 21:40 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 21:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Hatay’ın Yayladağ ilçesi sınırında incelemelerde bulundu.
Etiketler : nurettin canikli,sınır,
513740 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/513740.aspx
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