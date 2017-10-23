Milli Savunma Bakanı Canikli, Hatay’ın Yayladağ ilçesi sınırında incelemelerde bulunarak, 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Canikli, Kızılçat mevkiinde sınır noktasında bulunan Bayırbucak Türkmenleri ile de sohbet etti.