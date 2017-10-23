Gece saatlerinde uçakla Gap Havalimanı'na inen Bakir İzzetbegoviç'i Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile ilçe belediye başkanları karşıladı. Bosna Hersek'in kurucu başkanı Aliya İzzetbegoviç’in oğlu olan Bakir İzzetbegoviç, Şanlıurfa'da çeşitli temaslarda bulunacak.
Bakir İzzetbegoviç Şanlıurfa'da
23.10.2017 - 23:34 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 23:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bosna Hersek'in kurucu lideri merhum Aliya İzzetbegoviç’in oğlu Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Bakir İzzetbegoviç, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.
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