Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece saatlerinde uçakla Gap Havalimanı'na inen Bakir İzzetbegoviç'i Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile ilçe belediye başkanları karşıladı. Bosna Hersek'in kurucu başkanı Aliya İzzetbegoviç’in oğlu olan Bakir İzzetbegoviç, Şanlıurfa'da çeşitli temaslarda bulunacak.