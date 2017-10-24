Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ataş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Konya İl Başkanlığına Hasan Angı'nın getirildiğini duyurdu.

Mustafa Ataş, atamanın Konya'ya ve AK Parti'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.