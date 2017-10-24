Ataş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Konya İl Başkanlığına Hasan Angı'nın getirildiğini duyurdu.
Mustafa Ataş, atamanın Konya'ya ve AK Parti'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.