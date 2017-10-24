Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağcılar ve Esenyurt'ta düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde tecrit edilmesi bahanesiyle sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları ileri sürülen 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Bağcılar ve Esenyurt'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre operasyonda, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde tecrit edilmesi bahanesiyle terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi(DGH) yapılanması içerisinde korsan gösteri yapmayı planladıkları ve sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları ileri sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasından örgüt üyeliğinden dolayı aranmaları bulunanların da olduğu öğrenildi.