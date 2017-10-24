Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün amiral şirketi Kaynak Holding’e yönelik yürütülen iki senelik soruşturma sonucunda şirketin arşivinde çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Yönelge, Kaynak Holding’e bağlı şirketlerde çalışan kişilerden kaçının kamuda istihdam edildiğini incelemeye aldı. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre daha önce Kaynak Holding’te çalışan 5 bin 288 kişinin kamuda istihdam edildiği tespit edildi.

MİLLÎ EĞİTİM BİRİNCİ SIRADA

Savcılık tarafından hazırlanan fezlekede Kaynak Holding’e bağlı şirketlerde çalışan ve daha sonra kamuda istihdam edilen kişilerin sayısal analiz tablosu yer aldı. Birinci sırayı bin 796 kişiyle Millî Eğitim Bakanlığı alırken, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 602 kişinin istihdam edildiği dikkat çekti.



BAKANLIKLAR GÖZDE KURUM



İşte hangi kamu kuruluşunda kaç FETÖ ile iltisaklı kişi sayısının sayısal verileri: Adalet Bakanlığı 513 kişi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 8. Başbakanlık 554. Bilim ve Sanayi Bakanlığı 8. Cumhurbaşkanlığı 395. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 77. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 7. Dışişleri Bakanlığı 16. Ekonomi ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 24. Gençlik ve Spor Bakanlığı 17. Gıda ve Tarım Bakanlığı 38. Gümrük Müsteşarlığı 33. İçişleri Bakanlığı 673. Maliye Bakanlığı 122. Milli Eğitim Bakanlığı Bin 796. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 41. Sağlık Bakanlığı 314. Türk Silahlı Kuvvetleri 602. Ulaştırma Bakanlığı 51.