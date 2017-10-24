Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in vedalaşarak istifasını vereceğini açıkladığı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda 28 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleşecek.



Gökçek, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, Twitter'dan, "Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırarak, üyelerle vedalaşacağını ve istifasını vereceğini" açıklamıştı.



Başkan Gökçek, dün gece attığı tweet'te de “Dört gün boyunca Ankara bürokrasisine ve bazı sivil toplum örgütlerine veda ziyaretleri yapacağım” dedi.







MELİH GÖKÇEK KİMDİR, NERELİ? KAÇ YILDIR BAŞKAN?



İbrahim Melih Gökçek, 20 Ekim 1948'de Ankara'nın Keçiören ilçesinde dünyaya geldi. Babasının işi nedeniyle Ankara'dan Gaziantep'e taşındılar ve ilk, orta ve lise eğitim hayatını Gaziantep'te tamamladı.

1967 yılında üniversite eğitimi için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı ve eğitim için yeniden doğduğu Ankara'ya yerleşti. Mülkiye'nin ardından Gazi Üniversitesi Gazetecilik Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.

Babasının Adalet Partisi İl Başkanı olması sebebi ile, küçük yaşlardan beri siyasetle iç içeydi ve 1984 yılında Keçiören Belediye Başkanı olarak seçildi.

1991'de Ankara Milletvekili olan Melih Gökçek, 1994'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçimi kazanarak başkan oldu.

Günümüzde de Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olan Melih Gökçek, 1994'ten bu yana halen Ankara Büyükşehir Başkanı olarak hizmet etmektedir.