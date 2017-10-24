Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Buldan ilçesinde 209 kişi, Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) istifa etti. MHP Buldan İlçe Teşkilatı Başkanı Mehmet Tuğrul, istifaların sebebini basın açıklamasıyla duyurdu.



Buldan MHP İlçe Teşkilatı'ndan istifa edenler arasında, İlçe Başkanı Mehmet Tuğrul ve yönetik kurulu üyelerinin tamamının yanı sıra MHP'li Buldan Belediye Meclis üyeleri Murat Ermiş ve Ömer Camioğlu, Kadın Kolları Başkanı Mediha Demircioğlu, MHP Buldan İlçe Teşkilatı ilk kurucu başkanı Hüseyin Avni Dağdelen, MHP Buldan İlçe Teşkilatı eski başkanları Ahmet Sarıoğlu, Eşref Ekli, eski 2'nci başkan Yahya Yıldırım, Ülkü Ocakları eski başkanlarından Atilla Küçükdağdelen, Murat Ermiş, Kadir Açar, Osman Gülsün, Murat Onat, Buldan Belediye Meclisi eski üyeleri Kamil Durusoy, Rıza İnci, Ahmet Sarıoğlu, Servet Demircioğlu, Ali Serdar, Kadın Kolları eski başkanlarından Ayşe Özkan'ın da aralarında bulunduğu 209 üyenin yer aldığı bildirildi.