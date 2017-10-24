Çankırı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 15 şüpheli yakalandı. 
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. 