Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ı desteklediği belirlenen "Tevhid" dergisinin Etimesgut ilçesindeki binasına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, binada sözde eğitim kurumu oluşturulduğu ve yaşları 4 ile 7 arasında değişen çocuklara örgütün ideolojileri doğrultusunda eğitim verildiği belirlendi.

Binada görevli olduğu belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, sözde eğitim kurumundaki 60 çocuğu, yakınlarına teslim etmek üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü.

DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen ve tutuklu olan "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un zaman zaman binaya gelerek toplantılar yaptığı öne sürüldü.

Polis ekiplerinin binadaki arama ve incelemeleri devam ediyor.