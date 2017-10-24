Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Mardin Valiliğince 09.30 sıralarında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından geniş kapsamlı operasyonun başlatıldığı Ömerli ilçesine bağlı Kaynakkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, operasyon sırasında güvenlik güçleri, bir grup PKK’lı terörist ile temas sağladı. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin “Teslim ol” çağrılarına ateş açarak karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. Çatışmada, açılan ilk ateşte 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralılar, helikopterle getirildikleri Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanlığı içerisinde bulunan Jandarma Hava Grup Komutanlığında hazır bekletilen ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bölgede operasyon sürüyor.