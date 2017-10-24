Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Karşıyaka'da dün akşam Demirköprü Mahallesi 6180 Sokak'taki Cumhuriyet Apartmanı'nda meydana geldi.

İNTİHAR ETTİ

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Komiser Yardımcısı Ali İpekçi, bilinmeyen bir nedenle başına dayadığı tabancayı ateşledi. O sırada evde bulunan aile fertlerinin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, İpekçi'yi Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırdı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Burada tedaviye alınan 3 çocuk babası İpekçi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İpekçi'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.



