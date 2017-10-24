Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Bursa'ya uyuşturucu getirileceği istihbaratını aldı. Bunun üzerine şehirlerarası otobüs terminali ve Nilüfer'e bağlı Ata Bulvarı'nda operasyon yapıldı. O.Ç., C.Y. ve Ş.İ. gözaltına alındı. Ayrıca uyuşturucu ticareti yapmak suçundan araması bulunan Ü.A., B.P., Y.E.A ve S.A. da yakalandı. 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul'dan uyuşturucu getirdiler, terminalde yakalandılar
24.10.2017 - 13:40 | Son Güncelleme: 24.10.2017 - 13:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'dan Bursa'ya uyuşturucu getiren şüpheliler, narkotik polisinin yaptığı operasyonla terminalde yakalandı.
Etiketler : İstanbul,
513949 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/513949.aspx
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