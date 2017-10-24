Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Bursa'ya uyuşturucu getirileceği istihbaratını aldı. Bunun üzerine şehirlerarası otobüs terminali ve Nilüfer'e bağlı Ata Bulvarı'nda operasyon yapıldı. O.Ç., C.Y. ve Ş.İ. gözaltına alındı. Ayrıca uyuşturucu ticareti yapmak suçundan araması bulunan Ü.A., B.P., Y.E.A ve S.A. da yakalandı. 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.