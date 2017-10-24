Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat 22 Ekim pazar günü CHP Tekirdağ Merkez İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde ifadeler kullanmıştı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ekrem Eşkinat hakkında, 23 Ekim 2017 tarihinde yerel gazetede çıkan haber Cumhuriyet Başsavcılığımızca ihbar kabul edilip, Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.

CHP'Lİ BAŞKANIN SKANDAL İFADELERİ:

CHP Tekirdağ merkez Süleymanpaşa İlçe Kongresinde konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "1980'den sonra bu ülkenin demokrasisinin üzerinden ciddi bir tren geçti, paramparça ettiler. 1980 sonrası yeni demokrasi oluşturuluyor denilen siyasette baktık ki, tematik kurultaylar yerine, liderlerin kamplaşması kurultayları yaşandı. Hiç plan program önemli değil. Sizinkiler, bizimkiler, yahu sizinkiler de Cumhuriyet Halk Partili bizimkilerde Cumhuriyet Halk Partili. Hele bugün bir faşist diktatör var, altını çizerek söylüyorum, bedeli neyse bunun suçunu katlanarak söylüyorum. Bir Faşist diktatöre karşı, bu halkın ayaklanmasını, bu halkın şahlanmasını sağlayacak CHP'nin yerel yöneticileridir, milletvekilleridir, onun Genel Başkanındır. Ama her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partili üyeleridir" dedi.