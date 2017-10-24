Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Üsteğmen Ozan Olgu Köreke'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi ilk olarak Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yeni Ömerli Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından, şehit Köreke için Ulu Cami'de tören düzenlendi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Törene, şehidin annesi Aydanur, babası Hüseyin, eşi Esma ve kardeşi Doğa Köreke ile Mersin Valisi Ali İhsan Su, bazı Mersin milletvekilleri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Sahil Kıdemli Albay Fatih Erhan, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ile siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun'un kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehidin ay-yıldızlı bayrağa sarılı tabutu top arabasına alındı.

ACILI BABAYI VALİ TESELLİ ETTİ

Oğlunun mavi beresini takan anne Aydanur ve şehidin eşi Esma Köreke ile yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Ayakta güçlükle duran baba Hüseyin Köreke'yi Vali Su teskin etti.

Çok sayıda vatandaş da ellerindeki Türk bayraklarıyla slogan attı.

Köreke'nin cenazesi daha sonra Tarsus Şehitliği'nde defnedildi.