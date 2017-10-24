Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın partideki değişim harekete kapsamında istifasını istediği 3 başkandan biri olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un görevi bırakacağı bildirildi. Uğur'un pazartesi günü istifa açıklaması yapacağı ifade ediliyor.

Önceki gün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe istifa ettiğini açıklarken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek de görevini bırakacağını bildirmişti.

AHMET EDİP UĞUR KİMDİR?

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, 7 Nisan 1950 tarihinde dünyaya gelmiştir. Aslen Balıkesirlidir.

İstanbul Işık Lisesinde Orta öğrenimini, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümünde Yüksek öğrenimini tamamlamıştır.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Nurgül Uğur ile evli ve üç çocuk babasıdır.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı yapmıştır.Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanlığı görevine 2008 yılından bu yana devam etmektedir.

Balıkesir Milletvekili olarak 18. Dönemde ilk kez parlamentoya girdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı yapan Ahmet Edip Uğur, 22. 23. ve 24. Dönemler de adaylığını koyarak üst üste üç defa Milletvekili seçilmiştir. 2008 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mali ve idari İşler Başkanı olarak görev yapmıştır.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde %39.8 oy ile Adalet ve Kalkınma Partisinden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.

İstifası beklenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur Balıkesir’de bir temel atma töreninde konuştu;”Bu işin içinde vefa da var veda var” dedi.