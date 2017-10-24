Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ’ı destekleyen Tevhid Dergisi’nin eğitim kurumu olarak kullandığı Etimesgut’taki bir binasına Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Ekipler, binada DEAŞ’ın ideolojisine yönelik küçük yaştaki çocuklara eğitim verildiğini belirledi. Operasyon yapılan sözde eğitim kurumunda görevli olduğu tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.