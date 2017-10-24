Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 Yeni Torba Yasa ile gelecek yeni düzenlemeler milyonlarca insan tarafından merak ediliyordu, bizlerde Yeni Torba Yasa hakkında siz değerli okuyucularımızın merakını dindirmek için dermel bir haber yaptık. Peki neydi merak edilenler, 2017 Yeni Torba Yasa'nın neleri kapsadığı, Yeni Torba Yasada neler kabul edildiği, asgari ücret zamları, cezaevlerinde yakını olanların af çıkıp, çıkmayacak mı sorusu, yaz saati uygulaması, kamu konutlarının satışı ve daha bir çok sual. TBMM Başkanlığına 130 madde olarak sunulan torba tasarının, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri 5 Ekim'de başladı. Yaklaşık 3 hafta süren görüşmeler sonunda çıkarılan ve yeni eklenen düzenlemelerle tasarı, toplam 126 madde olarak komisyonda kabul edildi.



TORBA YASA İLE NELER DEĞİŞECEK?

– Terörle mücadelede yaralanan vazife malulleri ile 15 Temmuz Darbe Kalkışmasının bastırılması sırasında yaralananlar memur olabilecek.

– Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların alacakları yetki belgesi için yapacakları harcamalar 2020 yılına kadar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

– Asgari ücretin 1404 liranın altına düşmemesi için çalışanlara ilave geçim indirimi sağlanacak.

– Taşeron işçilerin maaşlarını Maliye Bakanlığı belirleyecek.

– Ay sonları ödenen işsizlik maaşı her ayın 5’inde ödenecek.

– Terörle Mücadele Kanununa göre istihdam hakkı bulunanlarda yaş sınırı kalkıyor.

Tasarının Meclis Başkanlığına sevkinin ardından komisyondaki çalışmaları 5 Ekim Perşembe günü, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın sunumuyla başladı. Tasarının görüşmelerine ise 10 Ekim Salı günü geçildi.

Yaklaşık 3 hafta süren görüşmeler sonunda çıkarılan ve yeni eklenen düzenlemelerle tasarı, toplam 126 madde olarak komisyonda kabul edildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, AA muhabirine, TBMM Genel Kurul gündemine gelecek olan tasarıyı değerlendirdi.Koçer, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Meclisin her yeni döneminde çalışmalarına genellikle bütçe görüşmeleri ile başladığını anımsatarak, "Bu kez toplumun büyük bir kesimini yakından ilgilendiren, çok önemli maddelerin içinde yer aldığı bir torba tasarı ile başladık ve görüşmelerini tamamladık. Şimdi 2018 yılı bütçesini konuşmaya başlayacağız." diye konuştu.

Komisyonun hızlı, yararlı ve tüm üyelerinin etkin katılımıyla çalışma gerçekleştirdiğini belirten Koçer, tasarının gelecek hafta Genel Kurul gündemine gelmesini beklediklerini bildirdi. Nejat Koçer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tasarının içinde üretimden istihdama, çalışma yaşamından sosyal yaşama kadar çok geniş bir yelpazede toplumun tüm kesimlerini ve milyonları ilgilendiren maddeler var. Komisyondaki tasarı görüşmelerinde çok faydalı ve verimli müzakereler oldu. Bütün siyasi partilerin katılımıyla görüş ve katkıların müzakere edildiği bir süreç yaşadık. Milyonlarca vatandaşın beklediği pek çok düzenleme, tüm üyelerin katıldığı müzakere süreçleri sonunda kabul edildi."

Tasarıda, çalışan ve üreten kesimlerin sorunlarını gideren maddelerin yanısıra yaz saati uygulaması, asgari ücret, elektronik haberleşme, belediye ve kamu kurumlarının bazı borçları gibi pek çok alanda çözüm bekleyen konulara ilişkin düzenlemeler olduğunu kaydeden Koçer, ülkede üretim ve istihdamın önünü açacak ekonomik ve sosyal düzenlemeleri hızla hayata geçirmeye çalıştıklarını anlattı.



ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİ

Tasarıda önemli pek çok düzenleme olduğunu anlatan Koçer, şöyle konuştu: "Yıl sonunda aylıkları bin 404 liranın altına düşecek çalışanların ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek amacıyla Gelir Vergisi Kanunu'na geçici bir madde eklendi. Yalnızca bu madde bile asgari ücretle çalışan 6 milyon vatandaşımızı ilgilendiriyor. Aylıkları bin 404 liranın altına düşecek vatandaşlarımıza, net ücretleri bin 404 liraya tamamlanacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.

Milyonlarca vergi mükellefi, ilgili hizmetleri elektronik ortamda alabilecek, vatandaşlarımız vergi dairelerine gitmeden işlemlerini elektronik ortamda yapabilecek. Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılan değişiklikle, şehit ve gazi yakınlarından istihdam hakkı bulunanlarda yaş sınırı aranmayacak. Hak sahibi olan ancak 45 yaşını aşmış vatandaşlarımız da bu haktan yararlanabilecek."

Memur kadrolarına atanamayan gazi yakınları için de düzenleme yapıldığına işaret eden Koçer, tasarıyla bu kişilerin, hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonları yerine, memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atanabileceklerini kaydetti. Koçer, anne, baba veya kardeşlerin dışında eş veya çocukların da bu haktan yararlanabileceklerini bildirdi.



KAMU KONUTLARININ SATIŞI

Komisyon Sözcüsü Koçer, 10 yılını dolduran kamu konutlarının, satışlarına imkan sağlayan düzenlemeyle ekonomiye kazandırılacağını belirterek, "Burada öne çıkan bir konu, bu satışlarda talepleri halinde oturanlara öncelik hakkının tanınacak olması." dedi. OSB'lerdeki tesislerin birden çok kiracıya açılmasının önündeki engelin de ortadan kaldırıldığını ifade eden Koçer, "OSB'ler bünyesindeki pek çok tesisin atıl kalmasının önüne geçilmiş oldu. Bu aynı zamanda yatırımcının önünü açan, büyümesine imkan sağlayan bir düzenleme." değerlendirmesini yaptı.

Nejat Koçer, girişimciliğin, ülke geleceği bakımından önemine de işaret ederek, "Tasarıyla birlikte, bir projesi olan ancak projeyi hayata geçirecek kaynağa sahip olmayan girişimcilere finansman imkanı sağlayacak olan kitle fonlaması uygulaması başlıyor. Bunu çok önemsiyorum." dedi.



ENGELLİLERE YÖNELİK DÜZENLEME

Engelli vatandaşların satın alacakları araçlara uygulanacak vergi muafiyetindeki sınırın 90 bin liraya yükseldiğini hatırlatan Koçer, "Bu elbette aracın vergisiz değeri ki yaklaşık olarak 200 bin lira değerindeki bir araca karşılık geliyor." diye konuştu.

Koçer, değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Bir süredir gündemde olan ve 80 milyonun tamamını ilgilendiren yaz saati uygulaması, yine bu tasarıda Bakanlar Kurulu'na verilen yetkiyle son şeklini almış oldu. Turizm yatırımcılarımızın kullanmakta oldukları hazineye ait yerlerin kullanım sürelerinin uzatılmasına ve arzu edenlerin bu yerleri satın alabilmelerine imkan sağlayan düzenleme, hem turizm yatırımcılarımızı hem ülke turizmimizi hem de dolaylı yoldan milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiriyor."

Koçer, tasarının Genel Kurul aşamasında da iktidar ve muhalefet milletvekillerinin katkılarıyla verimli bir çalışma geçireceklerini düşündüğünü sözlerine ekledi.



YAZ SAATİ UYGULAMASI

Bakanlar Kurulu, "başlangıç ve bitiş tarihleri belirtmeden", bir saati aşmamak şartıyla yaz saati uygulaması yapmaya yetkili olacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuoyunda "Torba tasarı" olarak bilinen, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Tasarısı'nın görüşmelerinde AK Parti'li üyelerin yaz saati uygulaması ile iglili madde ihdasına ilişkin önergesi de kabul edildi. Tasarıya eklenen maddeyle, "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun'da", "Başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmek ve bir saati aşmamak şartıyla yaz saati uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir" hükmü, "Bakanlar Kurulu bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya yetkilidir" şeklinde değiştirildi.

Önergenin gerekçesinde ise düzenlemeyle Türkiye'de güneş ışığından daha fazla yararlanılması, enerjinin kullanımında tasarruf sağlanması için sadece yaz döneminde veya belirli dönemlerde kısıtlı olmaksızın bir saati aşmamak üzere belirlenecek ileri saat uygulamasının yapılabilmesi, yeni ihtiyaçlar ve gelişmeler halinde uygulama yapılmasına imkan sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

- "Daha fazla tasarruf"

Önergeye ilişkin bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Oğuz Can, yıl boyunca yaz saati uygulamasıyla 08.30-17.30 mesai saatleri içerisinde 81 ilde nüfus yoğunluğu da dikkate alındığında kişi başı 64 saat, toplamda 6 bin 161 saat daha fazla aydınlıktan yararlanıldığı, saat 16.00-18.00'de elektrik tüketiminin azaldığı, sabah 08.00 saatlerinde ise bir miktar arttığı fakat artışın, azalıştan daha az olduğu ve net bir tasarruf sağladığı tespit edilmiştir." dedi.



ÜCRETSİZ DAĞITILACAK DERS KİTAPLARI

Tasarıya ihdas edilen maddeyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda öğrenim gören öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitabı ve öğrenci çalışma kitabı ile ilgili öğretmenlere ücretsiz dağıtılacak kılavuz kitaplarına ilişkin 31 Aralık 2019'a kadar yapılacak mal ve hizmet alımları, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, Kamu İhale Kanunu'nun diğer hükümlerine tabi olmaksızın, belli istekliler arasında ihale usulü uyarınca yapılabilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda hükümeti temsilen yer alan Bakan Yılmaz, maddeye ilişkin bilgi verirken, mevcut sistemde kitaplarla ilgili ihalelerin açık ihale usulüyle yapıldığını ve zaman aldığını ifade etti.

Yılmaz, "İhaleler açık ihale usulü ile yapıldığında kitap yazma ve basım konusunda yetkinlik açısından şekil ve şartları taşısa da içerik problemi olan firmalar ihaleye katılmakta bu durum da sistemi kilitlemekte, ders kitaplarının basım ve dağıtım sürecini olumsuz etkilemekte, bu da eğitimi etkilemektedir. Gecikmeye neden olmaktadır." diye konuştu. Getirilen düzenleme ile ihale usulündeki değişimin herhangi bir keyfiliğe yol açmayacağının altını çizen Yılmaz, Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumundan görüş alınarak hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlemenin esasların belirleneceğini aktardı.

Yılmaz, "Kitap yazım ve basımlarının uzmanlık gerektirmesi nedeniyle ihale şartnamelerine yeterlilik kriterlerine ilişkin hükümler ekleyeceğiz. Yeni ihale usulünde şartnamelere daha fazla profesyonellik gerektiren kriterler ekleyeceğiz. İçerik olarak daha zengin kitapları tercih edebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

-Görüşmelerden

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da madde üzerindeki görüşmelerde geçici bir madde ile hayata geçirilebilecek bir düzenlenemenin, ihdas edilen madde ile kalıcı hale getirildiğini belirtti.

Kalaycı, her torba kanun tasarısına, bir konuyu Kamu İhale Kanunu dışına çıkaran düzenleme konulmasını yanlış bulduklarını söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, Kamu İhale Kanunu kapsamından çıkarılan düzenlemelerin haksızlığa neden olduğunu, maddeye gerekçe olan sorunun, geçici düzenleme ile giderilmesi gerektiğini kaydetti.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da kalıcı bir düzenleme ile şaibe ve eşitsizliklere yol açabilecek uygulamaların önünün açılacağını öne sürerek, uygulamayı eleştirdi.

AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı ise getirilen düzenlemenin, Milli Eğitim Bakanlığının belli sürede edindiği tecrübeler ışığında mevcut sorunların çözümüne yönelik hazırlandığını dile getirdi.

Bakan Yılmaz, muhalefet milletvekillerinin maddeye ilişkin eleştirilerinin ardından tekrar söz alarak, Türkiye'nin geleceğini inşa eden gençlere en iyi kitapların verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, getirilen ihale yönteminde keyfilik olmadığını vurgulayarak, "İhalede, saydamlık, eşitlik, rekabet ve güvenilirlik esaslarının hepsi vardır." dedi.

Kitapların içerikleriyle ilgili de konuşan Yılmaz, Türkiye'nin farklı değerleri öncelikleyen 80 milyonluk bir ülke olduğunun altını çizerek, okul kitapları hazırlanırken de bu çeşitliliğin gözönünde bulundurulduğunu aktardı.

Yılmaz, "Kitaplarda, eğer bırakın nefret söylemini, birini incitecek, dışlayacak, ikinci sınıfa koyacak bir söylem varsa bu bizim hatamızdır, söyleyin düzeltelim demiştik. Yine diyoruz, düzeltmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.



AF ÇIKACAK MI?

Habertürk'ün haberine göre; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya şu cevabı verdi: “Bazı suçlarla ilgili toplumda gerçekten cezasızlık anlamına gelecek algı oluşmasını istemiyoruz. Çok hassas bir konu. ‘Cezaevleri boşalsın, rahatlama sağlansın' diye bir düzenleme yapılamaz. Çünkü adalet duygusu yara alır. Suç işleyenlerin cezasını çekmesi lazım. Şu anda olgunlaşan bir durum yok. Somutlaşan bir çalışma olursa kamuoyu ile paylaşırız. Bu tür infaz düzenlemeleri her zaman yapılabilir ancak kamu vicdanını rahatsız etmemek kaydıyla.

Türkiye'deki cezaevi sayısı: 384

Cezaevlerinin kapasitesi: 207.339

Hükümlü sayısı: 141.802

Tutuklu sayısı: 207.339

Cezaevlerindekilerin sayısı: 229.790

Adli tutuklu(Cinayet, gasp, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlar): 163.618

Terör suçlusu: 63.242

FETÖ tutuklusu sayısı: 49.900

Organize suçtan tutuklu: 2.930



YILLARA GÖRE TUTUKLU SAYISI:

2012: 136.020

2013: 145.478

2014: 158.837

2015: 178.089

2016: 199.328

2017: 229.7990