Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık, “ABD, Adalet Bakanlığı heyetine vize vermedi” başlıklı haberle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Bakanlığımızdan bir heyet, 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında ABD resmi makamlarınca yapılan bir davet üzerine, bu ülkeye bir çalışma ziyareti planlamıştır. Ancak iki ülke arasında son dönemde yaşanan vize krizi nedeniyle adı geçen ziyaret Bakanlığımızca iptal edilmiştir. Doğal olarak Bakanlığımız mensuplarının şahsen veya onlar adına resmi kanallardan yapılmış herhangi bir vize başvurusu da bulunmamaktadır. Dolayısıyla “Adalet Bakanlığı heyetine vize verilmediğine” ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." şeklinde açıklamalarda bulundu.