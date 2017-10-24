Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, yarın (25 Ekim) yeni partisinin kuruluşunu resmen ilan edecek.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak olan bir toplantıyla basına tanıtılacak partinin ismi halen sır gibi saklanıyor.

ALİ TÜRKŞEN TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Ancak akşam saatlerinde, partinin kurucu üyelerinden eski asker Ali Türkşen, partinin logosunu twitter adresinden paylaştı. "Vatanıma milletime hayırlı olsun..." mesajıyla yarınki basın toplantısının katılım kokartının fotoğrafını paylaşan Türkşen, kokartın yanına yaka rozetini de iliştirerek logoyu takipçilerine tanıttı.

MAVİ ZEMİN ÜZERİNE SARI GÜNEŞ

Logonun, mavi zemin üzerine 8 hüzmeli sarı bir güneş olması dikkat çekti.

BU AY BAŞINDA KATILMIŞTI

Eski SAT komandosu emekli Albay Ali Türkşen, Meral Akşener'in teklifi üzerine bu ayın başında Akşener'in partisine katılma kararı aldığını açıklamıştı.

Balyoz davasında 3.5 yıl hapis yattıktan sonra beraat eden Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Meral Akşener'in teklifi üzerine partisine katılma kararı aldığını duyurmuş ve şunları söylemişti:

"Bugün katıldığım bir röportaj sırasında sorulan soru üzerine sayın Meral Akşener'den partisine katılma teklifi geldiğini söyledim. Bu konudaki açıklamanın sayın Akşener'den gelmesi daha uygun olmakla birlikte olay kendiliğinden geliştiği için açıklamakta sakınca görmedim. Türkiye'nin güzel yarınları adına hayırlı olacağına inandığım bu hareketi medeni bir şekilde eleştirecek olanlara teşekkür ederim. Bu arada katılma teklifini kabul ettiğimi de belirtmeyi unutmuşum. Kusura bakmayın.''

KURUCULAR LİSTESİ BELLİ OLDU

Ayrıca partinin 200 kişilik kurucu listesine de ulaşıldı. Yemekte buluşan isimlerin tamamı, yarınki tanıtımdan önce basına sızdı.

Partinin kurucular listesi şöyle:

Abdul Ahat Andican

Abdullah Alagöz

Abdullah Alay

Abdullah İlker Sungur

Abdülkadir Akcan

Abdülkadir Yuvalı

Adil Erkoç

Adnan Şefik Çirkin

Ahmet Azmi Yetim

Ahmet Can Buğday

Ahmet Çelik

Ahmet Ersagun Yücel

Ahmet Kamil Erozan

Ali Sağır

Ali Aydın

Ali Coşkun

Ali Dinçer Çolak

Ali Lapanta

Ali Rıza Ercan

Ali Türkşen

Aydın Adnan Sezgin

Aydın Tümen

Ayfer Yılmaz

Ayhan Bölükbaşı

Ayhan Çevik

Ayhan Erel

Ayşe Melda Topyay

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Ayşe Sucu

Ayşegül Doğrucan

Ayşin Altuniç Güven

Aytun Çıray

Baha Cankut Sarıtaş

Banu Aydın

Başak Karataş

Bedri Yaşar

Behiç Çelik

Berat Yılmazel

Beril Gümüş

Berna Biçer

Berna Sukas

Betül Bayraktar Orhan

Bilal Karaca

Binnur Karadağlı

Bircan Akyıldız

Birol Büyüköztürk

Burak Akburak

Burcu Akçaru

Burhan Suat Çağlayan

Celal Dağgez

Celaleddin Aykol

Cevat Saraç

Cezmi Polat

Coşkun Yıldırım

Cumali Durmuş

Çiğdem Özer

Derya Şahin Şener

Durmuş Yılmaz

Dursun Cengiz Atak

Elmas Gırağos

Emine Erdoğan

Emine Küçükali Gurkok

Enes Kaplan

Erdoğan Bozdemir

Erhan Özkan

Ersönmez Yarbay

Ethem Baykal

Faruk Köylüoğlu

Fatih Demirkol

Fatih Eryılmaz

Fatih Mehmet Şeker

Fatma Kamiloğlu

Feridun Bahşi

Fuat Yıldırım

Gökhan Beker

Göksel Taşçı

Günay Kodaz

Hakan Gören

Hana Akyüz

Hasan Hüseyin Türkoğlu

Hasan Sincar

Hasan Toktaş

Havva Baş

Hayati Arkaz

Hayrettin Barut

Hayrettin Nuhoğlu

Hayriye Nurcan Yazıcı

Hediye Akdere

Hüseyin Özlük

İbrahim Özyer

İbrahim Cevher Cevheri

İbrahim Halil Oral

İlay Aksoy

İsmail Ethem Tokdemir

İsmail Ok

İsmet Koçak

Kadriye Ünler

Kazım Ataoğlu

Kevser Selda Tandoğan Demirel

Koray Aydın

Lütfü Türkkan

Mahmut Bozkurt

Mahmut Tekin

Mehmet Aslan

Mehmet Arslan

Mehmet Metanet Çulhaoğlu

Mehmet Okan Oğuz

Mehmet Tolga Akalın

Mehmet Ufuk Ülkümen

Meltem Erzen

Meral Akşener

Meral Alemdar

Merrin Hasipoğlu

Merve Hafızoğlu

Mesut Özarslan

Mesut Yılmaz

Metin Taşdemir

Metin Ergun

Mine Baş

Mualla Yücel

Mukadder Başeğmez

Musa Ertugan

Musavvat Dervişoğlu

Mustafa Cihan Paçacı

Mustafa Çakıroğlu

Mustafa Erdem

Mustafa Gül

Mustafa Hakan Ünser

Mustafa Veysel Güldoğan

Naci Cinisli

Nafiz Özgür Rıfaioğlu

Nazif Aktürk

Nazlı Aspay Şener

Nazlı Elif Gökdemir

Nesibe Ruhat Mengi

Neşe Toker

Nevzat Bor

Nihal Ağca

Nihat Kula

Nuri Okutan

Oğuz Sarul

Oğuzhan Türk

Oktay Erkaçan

Oltaç Ünsal

Onur Aydın

Orhan Erzurum

Orhan Şen

Osman Ertürk Özel

Ömer İbrahim Sayın

Ömer Karakaş

Özcan Pehivanoğlu

Özcan Yeniçeri

Ramazan Kılıç

Recai Mercimek

Recep Sanal

Rıdvan Uz

Ruhittin Sönmez

Selda Bostancı

Selim Tankut

Sermin Özensoy

Servet Hali

Sevin Çağlayan

Sevinç Gümüş

Sevinç Nazire Uraz

Seyit Yücel

Sırrı Aksu

Sıtkı Polat

Sinem Uludamar

Sultan Neslihan Seven

Süleyman Nevzat Korkmaz

Süleyman Sarıbaş

Şahin Arslantaş

Şenol Bal

Şeref Tamtürk

Şule Ünlü Doğan

Şükrü Kuleyin

Taha Orhun Ertürkmen

Tamer Kayaalp

Tugay Uluçevik

Tuğrul Arık

Uğur Poyraz

Uğur Tarhan

Umut Barış Erdoğan

Umutcan Günerkaya

Ümit Beyaz

Ümit Dikbayır

Ümit Özdağ

Vedat Bayram

Vedat Taylan Yıldız

Vedat Yenerer

Yasin Öztürk

Yaşar Akkuş

Yıldırım Görgen

Yıldırım Ulupınar

Yusuf Halaçoğlu

Yücel Coşkun

Yüksel Yılmaz

Zekai Kaya

Zeki Hakan Sıdalı

Zuhal Çiftkaya