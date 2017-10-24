MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, yarın (25 Ekim) yeni partisinin kuruluşunu resmen ilan edecek.
Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak olan bir toplantıyla basına tanıtılacak partinin ismi halen sır gibi saklanıyor.
ALİ TÜRKŞEN TWİTTER'DAN PAYLAŞTI
Ancak akşam saatlerinde, partinin kurucu üyelerinden eski asker Ali Türkşen, partinin logosunu twitter adresinden paylaştı. "Vatanıma milletime hayırlı olsun..." mesajıyla yarınki basın toplantısının katılım kokartının fotoğrafını paylaşan Türkşen, kokartın yanına yaka rozetini de iliştirerek logoyu takipçilerine tanıttı.
MAVİ ZEMİN ÜZERİNE SARI GÜNEŞ
Logonun, mavi zemin üzerine 8 hüzmeli sarı bir güneş olması dikkat çekti.
BU AY BAŞINDA KATILMIŞTI
Eski SAT komandosu emekli Albay Ali Türkşen, Meral Akşener'in teklifi üzerine bu ayın başında Akşener'in partisine katılma kararı aldığını açıklamıştı.
Balyoz davasında 3.5 yıl hapis yattıktan sonra beraat eden Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Meral Akşener'in teklifi üzerine partisine katılma kararı aldığını duyurmuş ve şunları söylemişti:
"Bugün katıldığım bir röportaj sırasında sorulan soru üzerine sayın Meral Akşener'den partisine katılma teklifi geldiğini söyledim. Bu konudaki açıklamanın sayın Akşener'den gelmesi daha uygun olmakla birlikte olay kendiliğinden geliştiği için açıklamakta sakınca görmedim. Türkiye'nin güzel yarınları adına hayırlı olacağına inandığım bu hareketi medeni bir şekilde eleştirecek olanlara teşekkür ederim. Bu arada katılma teklifini kabul ettiğimi de belirtmeyi unutmuşum. Kusura bakmayın.''
KURUCULAR LİSTESİ BELLİ OLDU
Ayrıca partinin 200 kişilik kurucu listesine de ulaşıldı. Yemekte buluşan isimlerin tamamı, yarınki tanıtımdan önce basına sızdı.
Partinin kurucular listesi şöyle:
Abdul Ahat Andican
Abdullah Alagöz
Abdullah Alay
Abdullah İlker Sungur
Abdülkadir Akcan
Abdülkadir Yuvalı
Adil Erkoç
Adnan Şefik Çirkin
Ahmet Azmi Yetim
Ahmet Can Buğday
Ahmet Çelik
Ahmet Ersagun Yücel
Ahmet Kamil Erozan
Ali Sağır
Ali Aydın
Ali Coşkun
Ali Dinçer Çolak
Ali Lapanta
Ali Rıza Ercan
Ali Türkşen
Aydın Adnan Sezgin
Aydın Tümen
Ayfer Yılmaz
Ayhan Bölükbaşı
Ayhan Çevik
Ayhan Erel
Ayşe Melda Topyay
Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
Ayşe Sucu
Ayşegül Doğrucan
Ayşin Altuniç Güven
Aytun Çıray
Baha Cankut Sarıtaş
Banu Aydın
Başak Karataş
Bedri Yaşar
Behiç Çelik
Berat Yılmazel
Beril Gümüş
Berna Biçer
Berna Sukas
Betül Bayraktar Orhan
Bilal Karaca
Binnur Karadağlı
Bircan Akyıldız
Birol Büyüköztürk
Burak Akburak
Burcu Akçaru
Burhan Suat Çağlayan
Celal Dağgez
Celaleddin Aykol
Cevat Saraç
Cezmi Polat
Coşkun Yıldırım
Cumali Durmuş
Çiğdem Özer
Derya Şahin Şener
Durmuş Yılmaz
Dursun Cengiz Atak
Elmas Gırağos
Emine Erdoğan
Emine Küçükali Gurkok
Enes Kaplan
Erdoğan Bozdemir
Erhan Özkan
Ersönmez Yarbay
Ethem Baykal
Faruk Köylüoğlu
Fatih Demirkol
Fatih Eryılmaz
Fatih Mehmet Şeker
Fatma Kamiloğlu
Feridun Bahşi
Fuat Yıldırım
Gökhan Beker
Göksel Taşçı
Günay Kodaz
Hakan Gören
Hana Akyüz
Hasan Hüseyin Türkoğlu
Hasan Sincar
Hasan Toktaş
Havva Baş
Hayati Arkaz
Hayrettin Barut
Hayrettin Nuhoğlu
Hayriye Nurcan Yazıcı
Hediye Akdere
Hüseyin Özlük
İbrahim Özyer
İbrahim Cevher Cevheri
İbrahim Halil Oral
İlay Aksoy
İsmail Ethem Tokdemir
İsmail Ok
İsmet Koçak
Kadriye Ünler
Kazım Ataoğlu
Kevser Selda Tandoğan Demirel
Koray Aydın
Lütfü Türkkan
Mahmut Bozkurt
Mahmut Tekin
Mehmet Aslan
Mehmet Arslan
Mehmet Metanet Çulhaoğlu
Mehmet Okan Oğuz
Mehmet Tolga Akalın
Mehmet Ufuk Ülkümen
Meltem Erzen
Meral Akşener
Meral Alemdar
Merrin Hasipoğlu
Merve Hafızoğlu
Mesut Özarslan
Mesut Yılmaz
Metin Taşdemir
Metin Ergun
Mine Baş
Mualla Yücel
Mukadder Başeğmez
Musa Ertugan
Musavvat Dervişoğlu
Mustafa Cihan Paçacı
Mustafa Çakıroğlu
Mustafa Erdem
Mustafa Gül
Mustafa Hakan Ünser
Mustafa Veysel Güldoğan
Naci Cinisli
Nafiz Özgür Rıfaioğlu
Nazif Aktürk
Nazlı Aspay Şener
Nazlı Elif Gökdemir
Nesibe Ruhat Mengi
Neşe Toker
Nevzat Bor
Nihal Ağca
Nihat Kula
Nuri Okutan
Oğuz Sarul
Oğuzhan Türk
Oktay Erkaçan
Oltaç Ünsal
Onur Aydın
Orhan Erzurum
Orhan Şen
Osman Ertürk Özel
Ömer İbrahim Sayın
Ömer Karakaş
Özcan Pehivanoğlu
Özcan Yeniçeri
Ramazan Kılıç
Recai Mercimek
Recep Sanal
Rıdvan Uz
Ruhittin Sönmez
Selda Bostancı
Selim Tankut
Sermin Özensoy
Servet Hali
Sevin Çağlayan
Sevinç Gümüş
Sevinç Nazire Uraz
Seyit Yücel
Sırrı Aksu
Sıtkı Polat
Sinem Uludamar
Sultan Neslihan Seven
Süleyman Nevzat Korkmaz
Süleyman Sarıbaş
Şahin Arslantaş
Şenol Bal
Şeref Tamtürk
Şule Ünlü Doğan
Şükrü Kuleyin
Taha Orhun Ertürkmen
Tamer Kayaalp
Tugay Uluçevik
Tuğrul Arık
Uğur Poyraz
Uğur Tarhan
Umut Barış Erdoğan
Umutcan Günerkaya
Ümit Beyaz
Ümit Dikbayır
Ümit Özdağ
Vedat Bayram
Vedat Taylan Yıldız
Vedat Yenerer
Yasin Öztürk
Yaşar Akkuş
Yıldırım Görgen
Yıldırım Ulupınar
Yusuf Halaçoğlu
Yücel Coşkun
Yüksel Yılmaz
Zekai Kaya
Zeki Hakan Sıdalı
Zuhal Çiftkaya