Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Narkotik timlerinin evde yaptığı aramalarda, çuvallar içinde 493 pakette 254 kilo 81 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili iki kişi, "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak ve uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.