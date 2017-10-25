Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orgeneral Akar, bu yıl ikincisi düzenlenen "Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı"na katılmak üzere Washington'a geldi.

ABD'nin askeri üslerinden Fort Belvoir'de gerçekleştirilen konferansa 73 ülkenin genelkurmay başkanları ile NATO ve AB'den üst düzey yetkililer katıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Orgeneral Akar gerek konferans sırasında gerekse ikili görüşmelerinde, terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetleri ile Türkiye'nin bu konudaki öneri ve pozisyonunu aktardı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin Rakka meydanına asılması konusunda Türkiye'nin kaygılarını dile getiren Orgeneral Akar'ın, Amerikalı ve diğer muhataplarına PKK'nın farklı isimler kullanarak Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşturmak istediği ancak Türkiye'nin buna izin vermeyeceğini ifade ettiği belirtildi.

Ayrıca Akar'ın, muhataplarına Suriye'de SDG ismini kullanan PKK/PYD terör örgütüne yapılan yardımların kesilmesi çağrısında bulunduğu, örgütün Münbiç ilçesinden çekileceğine dair sözler verildiğini ancak bu bölgede halen varlığını sürdürdüğünü anlattığı bildirildi.

Konferansta Orgeneral Akar'ın, PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin bölgedeki güvenliği olumsuz etkilediğini ve bu tehditlere karşı Türkiye'nin öneri ve tezlerini aktardığı ifade edildi.

Akar'ın konferansta Türkiye'nin terörle mücadelesinin yanı sıra DEAŞ karşıtı operasyon, Fırat Kalkanı Harekatı, Astana süreci ile bölge güvenliğine yaptığı katkıları dile getirdiği de kaydedildi.

Konferansın ilki geçen yıl ekim ayında yapılmış ve ABD Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre 40'tan fazla genelkurmay başkanı, Maryland eyaletinde bulunan Andrews Ortak Hava Üssü'nde gerçekleştirilen toplantıya katılmıştı.