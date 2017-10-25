Damla Peker ANKARA
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 yılı umre fiyatlarını açıkladı. Diyanet’in düzenleyeceği 2018 umre organizasyonlarında en düşük ücret 3 bin 285 TL, en yüksek ücret ise 7 bin 120 TL olarak belirlendi. Ramazan ayında düzenlenecek umre tur programı ve ücretleri ise ayrıca ilan edilecek. 5 ayrı dönem halinde gerçekleştirilecek turlar 7-11-14 ve 30 günlük olarak planlanırken, vatandaşlara sabah kahvaltısı ve akşam yemeği imkânı sağlanacak. Öğlen yemekleri ise kumanya şeklinde verilecek. Diyanet yarıyıl tatili zamanında da öğretmen, öğrenci ve veliler için 11 günlük özel umre programı düzenleyecek.
2018 senesi umre fiyatları
25.10.2017 - 06:23 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 06:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 yılı umre fiyatlarını açıkladı.
Damla Peker ANKARA
Etiketler : 2018,umre fiyatları,
514112 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/514112.aspx
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