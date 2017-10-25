Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 yılı umre fiyatlarını açıkladı. Diyanet’in düzenleyeceği 2018 umre organizasyonlarında en düşük ücret 3 bin 285 TL, en yüksek ücret ise 7 bin 120 TL olarak belirlendi. Ramazan ayında düzenlenecek umre tur programı ve ücretleri ise ayrıca ilan edilecek. 5 ayrı dönem halinde gerçekleştirilecek turlar 7-11-14 ve 30 günlük olarak planlanırken, vatandaşlara sabah kahvaltısı ve akşam yemeği imkânı sağlanacak. Öğlen yemekleri ise kumanya şeklinde verilecek. Diyanet yarıyıl tatili zamanında da öğretmen, öğrenci ve veliler için 11 günlük özel umre programı düzenleyecek.