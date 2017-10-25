Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla Muazzez Karaçay İlkokulunda Okul Servis Araçları Yönetmeliği bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Öğrenci ve velilerin de katıldığı toplantıda, yönetmeliğin kapsam ve esasları anlatıldı. Güvenliği önplana çıkaran ve servis sunucuları dâhil herkesin haklarını koruyan yönetmelikteki değişikler şöyle:



Okul servis araçlarında üç noktalı emniyet kemeri, güvenlik kamerası sensörlü koltuk araç takip sistemleri bulundurulması mecburi hâle getirildi.

Anlaşma yapılan asıl taşıyıcıların yanı sıra velilere özel servis anlaşması yapabilme imkânı da mülki idare amirinin onayına bağlandı

Servis şoförleri için Millî Eğitim Bakanlığından okul servis şoförlüğü yapabileceğine dair sertifika ile mesleki yeterlilik kurumundan belge alınması şart oldu.

Bazı suçlar, taşımacılar, şoförler ve rehber personelin, kovuşturma aşamasında olsalar bile, taşıma faaliyetinde yer almalarına engel olarak belirlendi. Kapsama, kasten öldürme, cinsel saldırı, cinsel taciz, müstehcenlik, alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir sebeple trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçları ilave edildi.



ŞOFÖRE HER YIL RAPOR ŞARTI

Beş yılda bir alınan psikoteknik raporun yanında her sene aile hekiminden rapor alınması mecbur oldu.

Öğrencilere taşıma faaliyetinde eşlik edecek rehber personelin trafikte daha rahat görünmesi, uyarılarına diğer sürücülerin riayet etmesi için reflektif yelek, yardımcı ışıklar kullanması zorunlu oldu. Ayrıca rehberlere uyarılarına uymayan sürücüler hakkında tutanak düzenleme yetkisi de verildi.

Araçlarda iç mekânı gösteren cam dışında cam kullanılamayacak. Okul servis araçlarının camlarına yapıştırılan renkli film tabakaları sökülecek. Fabrika çıkışında üzerinde renkli cam olan araçlar 3 Eylül 2019 tarihine kadar uygun hâle getirilecek.

Yönetmeliğin ihlali durumunda, asli kusurlarda derhâl, tali kusurlarda 3 uyarıdan sonra “özel izin belgesi” iptal edilecek.



Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan:

Bu çocuklar servis sürücüleri ve rehberlere emanet. Bu sektör ne kadar sağlıklı çalışır ve işini aksatmadan yerine getirirse, bizler de, veliler de, kendileri de memnun olacak. Bazı maddeler hemen uygulamaya konuldu. Bazıları ise kimseyi mağdur etmemek adına önümüzdeki süreçte devreye girecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

Bir okul aracının etrafının filmlerle kaplı olması, bizim denetimi tam anlamıyla yapamayacağımız anlamına gelmektedir, bizim buna müsaade etmemiz mümkün değildir. Devlet denetleyecek ama vatandaşımız da çocuğu okusun okumasın bir gözü okul servislerinin içinde olmalıdır. Bu toplumsal sorumluluk hepimizin sorumluluğudur.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya:

Taşıma faaliyetleri daha güvenli hâle getirildi. Toplumun genelini ilgilendiren meselelerde yaptığımız kanuni düzenlemeler çok önemli. Ancak dünyanın en gelişmiş mevzuatını da hayata geçirsek, toplumsal bilinç faktörü daha önemli. En büyük desteğimiz milletin farkındalığı olacak.

MillÎ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz:

Okulda verilen eğitimin kalitesi olması yeterli değil. Çocukların evden okula, okuldan eve daha sağlıklı, güvenli ve iyi şartlarda taşınması da kaliteli eğitimin olmazsa olmazıdır. Araçların teknik şartlarının iyileştirilmesi, servis personelinin eğitilmesi esastır. Velilerimiz şikâyetlerini de Millî Eğitim Bakanlığı iletişim birimi 147’yi arayabilirler.