Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koordinasyonunda Emniyet Müdürlüğü, Müftülük, Millî Eğitim ve Belediye personelinden oluşan özel bir mobil ekibi kuruldu. Ekip, sokaklarda mendil satan, kavşaklarda araba camı silen, pazarda eşya taşıyan, dilendirilen çocukları belirleyerek bire bir görüşmeler yaptı. Yaklaşık 3 ay önce başlatılan denetimler kapsamında 474 çocuk ailesine kavuşurken, 127 çocuk da devlet koruması altına alındı. Çocuklar ve ailelerine hem sosyal hem ekonomik destek de unutulmadı. Sosyal hizmetler kapsamında aileler birebir takip edilirken, ailesi olmayan çocuklar da devlet korumasın altına alındı. Çocuklarını çalıştırmaya, dilendirmeye devam eden aileler için de suç duyurusunda bulunarak kanuni süreç başlatılacak. Bakanlık bu yasal sürecin takipçisi olacak.