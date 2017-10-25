Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidar-muhalefet ayrımı yapmadan, haklarında yolsuzluk, usulsüzlük ve imar rantına yönelik iddialar bulunan belediyelerle ilgili gerekenin yapılacağını söylemesinden sonra, İçişleri Bakanlığı yerel yönetimlere yönelik “özel bir denetim” için düğmeye bastı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü İstanbul’da AK Parti il İstişare Toplantısı düzenlemiş ve basına kapalı yapılan bu toplantıda, belediye başkanlarına yönelik önemli mesajlar vermişti. Erdoğan’ın, buradaki konuşmasının başka detayları da ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, istifası istenen belediye başkanları ile ilgili konu görüşülürken, Erdoğan’ın, “Belediyelerle ilgili farklı iddialar gündeme geliyor. Bunların ayrıca bir denetimden geçmesine ihtiyaç var. Herkes kendine çeki-düzen vermeli ve hesaba çekmeli. Biz AK Parti olarak kendimizi hesaba çekeceğiz, çekmezsek millet hesaba çeker. Kendine çeki düzen veren, hesaba çekenle yola devam ederiz. Aksi hâlde gerekli tedbirleri alırız. Parti ayrımı yapmadan, bunların bir denetime tabi tutulması için hazırlıklar yapılıyor. Gerekirse, görevden almalar, soruşturmalar gündeme gelir. İçişleri Bakanlığımızın zaten bu konuda yetkisi var” dediği öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ İZNİYLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, haklarında başta imar usulsüzlükleri iddiası olan belediyeler başta olmak üzere, savcılıklarda bekleyen dosyası olan ve suç duyurularına konu olan yerel yönetimler ve yöneticileri hakkında İçişleri Bakanlığı “özel denetim” başlatacak. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi amacıyla, AK Parti iktidarları döneminde çıkarılan düzenlemeler ile belediyelerin mali denetimleri Sayıştay’a, mali konular dışındaki denetimleri ise genel denetim kriterleri kapsamında gerçekleştiriliyordu. Bakanlık yetkilileri, geride bıraktığımız süreçte denetimler konusunda ciddi boşluklar oluştuğunu dile getirerek, “Zaman zaman ortaya ciddi yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları ile imar rantı iddiaları ortaya atılıyor. Bu konuda, savcılıklara yapılan suç duyuruları var. Tüm bunlar dikkate alınarak, hakkında iddia olan belediyeler, iktidar ve muhalefet ayrımı yapılmadan özel bir denetime tabii tutulacak” dedi.

Denetimler sonucunda, iddiaların ciddi ve somut belgeye dayanması durumunda, İçişleri Bakanlığı’nın izniyle söz konusu belediye başkanı hakkında yargı süreci başlatılacak.