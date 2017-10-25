Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen bazı kişilere ait önceden belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, söz konusu adreslerde uyuşturucuya yönelik arama yapıldı.

Çalışmalar kapsamında bazı şüpheliler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.