Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen bazı kişilere ait önceden belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, söz konusu adreslerde uyuşturucuya yönelik arama yapıldı.
Çalışmalar kapsamında bazı şüpheliler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
25.10.2017 - 08:36 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 08:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sarıyer'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen bazı kişilere ait önceden belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Etiketler : operasyon,istanbul,
514143 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/514143.aspx
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