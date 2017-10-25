Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, ankesörlü, kontörlü telefonlarla örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları iddiasıyla 16 Ekim'de Balıkesir, İzmir, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Ankara, Amasya, Çanakkale, Muş ve Batman'da gözaltında alınan 20 muvazzaf astsubayın işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu
25.10.2017 - 09:47 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 09:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan Hava Kuvvetlerinde görevli 20 astsubaydan 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, ankesörlü, kontörlü telefonlarla örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları iddiasıyla 16 Ekim'de Balıkesir, İzmir, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Ankara, Amasya, Çanakkale, Muş ve Batman'da gözaltında alınan 20 muvazzaf astsubayın işlemleri tamamlandı.
Etiketler : Balıkesir,
514164 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/514164.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER