Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, ankesörlü, kontörlü telefonlarla örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları iddiasıyla 16 Ekim'de Balıkesir, İzmir, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Ankara, Amasya, Çanakkale, Muş ve Batman'da gözaltında alınan 20 muvazzaf astsubayın işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.