Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme aracı olan ByLock kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli ve ihraç edilen 9 öğretmene yönelik Aksaray merkezli Kocaeli, Yozgat ve Adıyaman illerinde 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 17 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, firari olan 2 kişinin yakalama çalışması sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Aksaray merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı
25.10.2017 - 09:47 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 09:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksaray merkezli Kocaeli, Yozgat ve Adıyaman'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen 10 şüpheliye ve ihraç edilmiş 9 öğretmene yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Aksaray,FETÖ,operasyon,
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