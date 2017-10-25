Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün haberleşme ağı ByLock'ta milyonlarca kişinin mesajları çözüldü. O mesajlardan birinde ise korkunç detay ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ dosyalarına giren elebaşı Gülen'e en yakın isimlerden Barbaros Kocakurt ile kapatılan eski STV Genel Müdür Yardımcısı Rıdvan Kızıltepe arasında geçen ByLock konuşmalarında ABD'nin darbe girişiminden önceden haberdar olduğu en net şekilde belirlendi.

Buna göre; ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın yardımcısı Joe Biden'ın Can Dündar ailesine darbe girişimini önceden bildirdiği tespit edildi.

"TSK'DAN KOKULAR GELİYOR"

Kızıltepe'nin Kocatepe'ye attığı mesajda "Biden,Can Dündar'ın oğluna bu adam bizi pek dinlemiyor ama TSK tarafından kokular geliyor gibi bir cümle sarf etmiş. Hareket var manasında kullanmış" yazdığı ortaya çıktı.

TAHLİYENİN ARDINDAN YURTDIŞINA KAÇTI!

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin FETÖ yönetimindeki Cumhuriyet gazetesinde yayımlanması sebebiyle Dündar, AYM'nin hak ihlali kararıyla geçtiğimiz sene şubat ayında tahliye edilmişti. Hemen yurtdışına firar eden Dündar'a "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak"tan 10 yıl hapis cezası verildi.

''ÇOK CESUR BİR BABAN VAR'' DİYEREK DESTEK GÖSTERDİ

Can Dündar'ın MİT tırları davasından tutuklu olduğu dönemde Biden, 15 Temmuz hain darbe girişiminden yaklaşık 6 ay önce ocak ayında eşi Dilek Dündar ve oğlu Ege Dündar ile görüşmüştü. Ege Dündar, Biden ile aralarındaki görüşmeyi "Kısa bir konuşma oldu. Bana babamızın durumunu, iyi olup olmadığını sordu. Bana çok cesur bir babamın olduğunu söyledi.

GÖRÜŞECEĞİZ

Gurur duymam gerektiğini söyledi. Gereken her şeyi yaptıklarını, basın özgürlüğü için konuşmaya devam edeceklerini söyledi. Desteğini bildirdi" şeklinde anlatmıştı. (Akşam)