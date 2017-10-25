Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Ege'nin Fırsat pencereleri ele alınacak.

2017'nin sonuna yaklaşıyoruz. Küresel ekonomi toparlanmaya başlıyor. İyileşme var. Özellikle Avrupa ekonomisinde de toparlanma söz konusu.

İçinden geçtiğimiz bu dönemde bölgesel gerilimler henüz bitmiş değil.

Avrupa hiç bir zaman parasal genişleme sürecini hiç bu kadar açmadı. Bu gelişme Türkiye için olumlu. Bizim ihracatımızın yarısı Avrupa'dan yapılıyor.

ABD'de yeni yönetimler ortaya çıkan korumacılık söylemleri yeni bir küresel tehditin habercisi gibi.

AYRINTILAR GELİYOR...