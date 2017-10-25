Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbadi'yi, Esenboğa Havalimanı'nda, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile diğer yetkililer karşıladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek İbadi, daha sonra Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya gelecek.