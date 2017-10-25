İbadi'yi, Esenboğa Havalimanı'nda, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile diğer yetkililer karşıladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek İbadi, daha sonra Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya gelecek.
Irak Başbakanı İbadi Ankara'ya geldi
25.10.2017 - 11:31 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 11:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Ankara'ya geldi.
Etiketler : İbadi,Irak Başbakanı,ankara,
514204 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/514204.aspx
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