Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, dün Ömerli ilçesi kırsalındaki bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlenen operasyon nedeniyle Kaynakkaya, Pınarcık, Havuzbaşı, İkipınar, Kömürlü, Kayagöze, Harmankaya, Taşlıca, Işıkdere, Ovabaşı, Duygulu ve Heybeli Mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı. Açıklamada, söz konusu mahallelerdeki yasağın bölgedeki operasyonun tamamlanmasının ardından bugün 06.00 itibariyle kaldırıldığı duyuruldu.