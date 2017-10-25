Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, dün Ömerli ilçesi kırsalındaki bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlenen operasyon nedeniyle Kaynakkaya, Pınarcık, Havuzbaşı, İkipınar, Kömürlü, Kayagöze, Harmankaya, Taşlıca, Işıkdere, Ovabaşı, Duygulu ve Heybeli Mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı. Açıklamada, söz konusu mahallelerdeki yasağın bölgedeki operasyonun tamamlanmasının ardından bugün 06.00 itibariyle kaldırıldığı duyuruldu.
Ömerli köylerinde yasak kaldırıldı
25.10.2017 - 12:48 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 12:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı 12 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bölgedeki operasyonun tamamlanmasının ardından kaldırıldı.
Etiketler : Ömerli köyleri,mardin,
514223 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/514223.aspx
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