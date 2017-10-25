Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, TGRT haber ekranlarında Batuhan Yaşar'ın sunduğu gündem özel programında önemli açıklamlarda bulundu.Akdağ, "AK Parti'nin geleneğinde bu değişiklikler normal" dedi.Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' açıklamalarına ilişkin, "Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Bu kadar yenilgiden sonra ağzını doldura doldura yüksek perdeden meydan okumalara gülümsüyorum. Bunlar gündem oluşturmak için yapılan şeyler. Cumhurbaşkanımız kesin olarak tutumunu ortaya koydu. Mahalli seçimler (Mart 2019) normal zamanında yapılacak" şeklinde konuştu.