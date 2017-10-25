Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan yapılan açıklamada, Mardin Ömerli’de, icra edilen operasyonda, tespit edilen bir mağara içerisinde 80 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, bir adet telsiz, iki adet sırt çantası ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi. Hakkâri Yüksekova’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 700 adet uçaksavar mühimmatı ele geçirildiği ve tespit edilen bir adet el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.

Şırnak Merkez ve Beytüşşebap’ta, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 11 teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği vurgulandı