Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın toplantısından satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Referanduma karşı tavrımız değişmedi. Tüm uyarılarımıza yanıt gelmeyince yaptırım kararı aldık.

Bizler Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız. Türkiye-İran ve Irak olarak olumlu bir aşamaya geliyoruz

Şu anda Irak ile aramızda 9 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Temennimiz odur ki bunu daha iyi noktalara taşıyalım. Zira her yönüyle komşuluklarımız ve kardeşlik bağlarımız ileri. Aynı medeniyet değerlerini taşıyan iki ülkeyiz. Ne yazık ki Irak büyük darbeler yedi.

Ayrıntılar geliyor...