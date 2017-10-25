Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Bafra İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah Samsun merkez, Bafra ilçesi ile Amasya'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında S.D., A.D., E.K. ve Y.T. Samsun merkez ve Bafra ilçesinde, T.A. ise Amasya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyon kapsamında 9 ayrı ara yakalamayla birlikte çok sayıda paketler içinde 93 gram bonzai ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.