Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, merkez Yenişehir ilçesindeki Sümer Camisi'ne getirildi.

İl Müftüsü Burhan İşliyen tarafından kıldırılan cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da katıldı.

Namazın ardından şehidin babası Adnan Dicle, Bakan Soylu'ya, Dicleli olduğunu belirterek, "Oğlumu öldüremediler. Kalleşçe arkadan vurdular. Oğlum içimde yaşıyor. Onların baş kalleşleri gelsin." ifadelerini kullandı.

Törende, şehidin kardeşlerinden Hilal Dicle ağabeyinin üniformasını giydi, Nihal Dicle ise şehidin ayakkabılarını kucağında taşıdı.

Dicle'nin naaşı bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konularak İstasyon Caddesi'nden kortej eşliğinde törenin yapılacağı Diyarbakır Hava Şehitliği'ne götürüldü.

Kortejde vatandaşlarca sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar atıldı. Kortej güzergahındaki bazı vatandaşlar ise bulundukları yerlerden dua etti.

Diyarbakır Hava Şehitliği'ndeki törende şehidin naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin cenazesi gözyaşları arasında şehitlikte toprağa verildi. Şehidin annesi bu sırada ağıt yaktı.

Bakan Soylu, şehidin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, bölgedeki 8 ilden vali, jandarma komutanı ve emniyet müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde önceki gün Şehitlik semtinde bulunan Yaradanakul Caddesi'ndeki evinden çıkan Uzman Onbaşı Bilal Dicle'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlenmişti. Dicle, tedavi gördüğü hastanede dün şehit düşmüştü.