Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, programları kapsamında özel uçakla geldiği İzmir’de, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığına iniş yaptı ve üsse ziyaretlerde bulundu. Yıldırım’a ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de eşlik etti. Başbakan Yıldırım, ziyareti sırasında üs komutanlarıyla da sohbet etti. Yıldırım, üs hakkında bilgi aldıktan sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan T-38M jetinin kokpitine bindi. Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının tekamül uçuş eğitimlerinin bel kemiğini oluşturan, çift türbinli süpersonik T-38M jet uçağına binen Yıldırım, hava kuvvetlerinin ambleminin yer aldığı deri ceketi de giyerek poz verdi.

ASKER SELAMI ÇAKTI

Başbakan Yıldırım ve Milli Savunma Bakanı Canikli, daha sonra da askerle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, asker selamı verip askerle de kısa süre sohbet etti.

T-38M UÇAKLARI MODERNİZE EDİLMİŞTİ

Temmuz 2007’de Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile TUSAŞ arasında T-38M uçaklarının modernize edilmesi için bir sözleşme imzalanmıştı. SSM ile imzalanan sözleşme gereği 20 Eylül 2007 tarihinde yürürlüğe giren T-38 Uçakları Aviyonik Modernizasyonu (ARI) Programı 55 uçağı kapsamıştı. İlk T38M uçağı ise 20 Nisan 2012 tarihinde, TUSAŞ tesislerinde yapılan tören ile teslim edilmişti.