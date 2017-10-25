Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandil'e çıkarak terör örgütü PKK'nın elebaşlarıyla röportaj yapabilmek için fırsat kollayan Amberin Zaman, terörist başı Öcalan'ı yere göğe sığdıramıyor. Zaman tarafından, binlerce kişinin katili olan Öcalan, adeta barış elçisi olarak gösteriliyor.

RAKKA'DAKİ ÖCALAN POSTERLİ KUTLAMALAR



Rakka'da ABD'nin destekleriyle sözde bir zafer elde eden PKK'nın Suriye kolu YPG'li teröristler bir Arap bölgesi olan kenti adeta Kürt bölgesine çevirdi.

Bölgeyi yakıp yıkan, yüzlerce sivili katleden bu eli kanlı terör örgütü orada bir PKK bölgesi oluşturmak için çabalıyor. Öcalan bayrak ve posterleri ile kutlama yapan ABD destekli teröristler Türkiye tarafından tepkiye tutuldu, ancak yine ABD'den pişkin cevaplar geldi ve Türkiye tarafından topa tutuldu. Elbette bu durumu savunmak güzellemek ve Amberin Zaman'a kaldı...

BARIŞ ELÇİSİ TERÖRİST BAŞI



Terör yanlısı televizyon kanalı IMC'nin kapatılmasıyla işsiz kalan Amberin Zaman, AL Monitor'da yazılar kaleme alıyor. Tahmin edileceği üzere Türk düşmanlığı ve öfkesiyle yazdığı bu yazılara bu sefer de Öcalan güzellemeli PKK yanlısı bir yazıyı ekledi.

Rakka'daki Öcalan bayraklı kutlamayı sanki çok normal ve doğalmış gibi kaleme alan Zaman, Öcalan'ı bir barış elçisiymiş gibi göstermeye çalışıyor. Bölgeden aldığı bilgileri kaleme alan muhalif gazeteci, sözleriyle adeta Öcalan'ın ve PKK'nın sözcülüğünü yapıyor.

ABD YANLIŞ YAPIYOR



Yazının bir bölümünde ABD'nin, Rakka'da yapılan bu kutlamayı eleştirmesini ve "terörist birinin böyle bir saygıyı görmesinin tasvip edilmediğini" belirtilirken, buna karşılık olarak bölgedeki teröristlerden alınan bir demeçte "Öcalan bizim liderimiz, o bir barış elçisi, bu zaferi onunla kutlamamızdan doğal bir şey olamaz. ABD bu konudaki tavrıyla yanlış yapıyor." diyerek ABD'nin de Öcalan konusunda Türkiye karşıtı bir tavır almasını talep ediyor.

ZAMAN İÇİN İLK DEĞİL



Amberin Zaman'ın bu yaptıkları ne ilk ne de son. Daha önce PKK'nın liderleri ile Kandil'de röportaj gerçekleştiren Zaman, Türkiye karşıtı propaganda yapmış, en son IKBY bağımsızlık referandumu için yaptığı çalışmalar ile bu sefer de Barzani'nin fahri sözcülüğünü üstlenmişti.