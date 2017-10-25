Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon'un Maçka İlçesi'nde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren terörist grup içerisinde yer aldığı belirlenen 'Aram' kod adlı PKK'lı terörist Mustafa Tolucan'ın yakalanması, Bülbül Ailesi'ne buruk mutluluk yaşattı.

Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, teröristin yakalanmasının evladını geri getirmeyeceğini belirtti, "Yine de yüreğime biraz su serpildi" dedi.

Maçka İlçesi Camidüzü Yaylası'nda oğlu Eren Bülbül'ün şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerden birinin yakalandığı haberini kendilerini arayan jandarma ekiplerinden ve televizyonlardan öğrenen anne Ayşe Bülbül, DHA'ya konuştu.

"O TERÖRİSTE BİR ŞEY YAPAMADIKTAN SONRA ACIM DİNMEZ"



Teröristin yakalanmasının acısını dindirmeyeceğini ifade eden acılı anne Ayşe Bülbül, "Ben o teröriste bir şey yapamadıktan sonra benim acım dinmez. Eren'in acısı bende dinmez. Yine de yüreğime biraz su serpildi. Bir daha aynı olayla karşılaşır mıyız, bilemiyorum. Ben bir daha böyle bir acı çekemem. Ben yaşarken bu acıya katlandım. Bu olaya karışan diğer teröristlerin de yakalanmasını istiyorum. Herkes cezasını çeksin. Devletimden diğer teröristleri de yakaladıkları haberini bekliyorum. Benim çocuğumun günahı neydi? Ayağında kara lastiklerle çalışacak, yevmiye kazanacaktı. Ekmek parası pahasına canını verdi" diye konuştu.





"O TERÖRİSTE 'ÇOCUĞUMUN GÜNAHI NEYDİ' DİYE SORMAK İSTİYORUM"



Yakalanan teröristle yüzleşmek istediğini belirten Ayşe Bülbül, "Ona, 'Çocuğumun günahı neydi?' diye sormak istiyorum. Benim çocuğuma nasıl el kaldırdın. Bu işin arkasına kim varsa ortaya çıkarılsın" diyerek, gözyaşlarını tutamadı.





"KİM YARDIM ETTİYSE ÖĞRENMEK İSTİYORUM"



Eren Bülbül’ün ağabeyi Çağlar Bülbül de teröristin yakalandığını kendilerini arayan jandarma ekiplerinden öğrendiklerini belirterek şunları söyledi:

"Eren’in katili olduğunu söyleniyor. Biz de en başından beri katilin yakalanmasını istiyorduk. Şimdi tek bir isteğimiz daha var: O teröristle yüzleşmek istiyoruz. Eren'in katili ise bizzat kendisi ile konuşmak istiyorum. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bize 'Eren'in katilini yanınıza getireceğim' demişti. Buna kim yardım ve yataklık etmişse onları öğrenmek istiyoruz. İnşallah bunlara kim yataklık etmişse ortaya çıkar.





"BAŞKA EREN'LERE BİR ŞEY OLMASIN"



Maçka'da eğer varsa bunlara yataklık yapanların bulunup temizlenmesini istiyoruz. Ben bu yaylaları biliyorum. Bir haftadan fazla bu yaylalarda barınamam. Bu teröristler nasıl barınmış? Demek ki bunlara yataklık yapanlar var. Bu adamın arkasında kimler var, ortaya çıkarsa biz de biraz mutlu oluruz. Eren geri gelmez ama bu işin arkasında kim varsa onun ortaya çıkma ihtimaline seviniyorum. Ben bir Eren verdim, başka Eren’lere bir şey olmasın."





