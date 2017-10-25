Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile ortak basın toplantısı düzenledi.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, yazılı bir açıklamayla 25 Eylül'de yapılan tartışmalı bağımsızlık referandumu sonuçlarının dondurulmasını teklif etti.

Kararı yorumlayan Başbakan Yıldırım, ''Sorunların dayatmayla tek taraflı oldu bittilerle çözülemeyeceği bir kez daha görülmüştür. Yanlış hesap Bağdat'tan Ankara'dan Tahran'dan dönmüştür'' değerlendirmesinde bulundu.;



Yıldırım özetle şu ifadeleri kullandı:

''Kuzey Irak'taki gayrimeşru referandum asla tanınmamıştır kabul edilmemiştir. Sorunların dayatmayla tek taraflı oldu bittilerle çözülemeyeceği bir kez daha görülmüştür. Yanlış hesap Bağdat'tan Ankara'dan Tahran'dan dönmüştür. Irak hükümeti İbadi'nin liderliğinde referandumu takip eden günlerde gösterdiği kararlı duruş ve federal otoritenin sağlanması için attığı adımları takdirle karşılıyoruz. Atılan bu adımlarda Irak hükümetiyle devletiyle beraberiz.



Kerkük'ün geri alınması ve vilayetin yüzyıllardır hüküm süren çok etnikli yapısına uygun yönetim ve güvenlik mimarisinin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Iraklı kardeşlerimizin sevinci bizim sevincimiz, üzüntüsü bizim üzüntümüzdür. Bu nedenledir ki Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin mutlak savunucusudur. Irak'ın birliğine halel getirecek en ufak bir gelişme karşısında tereddütsüz Irak'ın yanında yer aldık, yer almaya devam edeceğiz.

Bizim amacımız, referandum kararı alan idarecilerin aklıselime ve Irak Anayasası zeminine dönmesidir. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bir daha kendini ve Irak'ı yeni sorunlara sürüklememesi için her türlü tedbiri alma konusunda Irak'ın yanındayız.

Gümrük kapılarının işletilmesi ve gümrük kapılarının sevk ve idaresi Irak Anayasası'na göre merkezi hükümetin işidir. Bu bağlamda Habur Gümrük Kapısı'nın da Irak yönetimine geçmesi konusunda gereken desteği sağlayacağız. Petrol boru hatlarıyla petrol taşıma konusunda da merkezi hükümetle birlikte çalışmaya kararlıyız.



Bundan böyle Irak ile başta ticaret hacmi olmak üzere karşılıklı yatırımların artırılması, her iki ülkenin imarı ve refahın sağlanması için daha yakın çalışma içinde olmayı arzu ediyoruz. Bu amaca yönelik Müşterek Bakanlıklar Toplantısı'nın en kısa zamanda Türkiye'de gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık.''



İBADİ: TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ GERÇEKTEN ÖNEMSİYORUZ



İbadi ise ''Türkiye ile ikili ilişkilerimiz en üst düzeye ulaştırmak için gelmiş bulunmaktayız. Türkiye ile ilişkileri gerçekten önemsiyoruz. Bizler her iki ülkenin de çıkarları temelinde içişlerine de müdahale etmeksizin bölgemizdeki güvenlik ve istikrarın daha iyi düzeylere gelmesi için çalışmalıyız. Terör bizi hep geriye doğru götürürken biz daha çok çalışarak üreterek istenilen düzeye hedeflere ulaşmalıyız. Iraklılar birlik olarak kendilerini bölüp parçalamak teröre karşı durma kararı aldılar ve bu duruşla birlikte bu başarıyı sağlamış oldular bu şekilde de devam ediyorlar'' diye konuştu.