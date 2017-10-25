Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne yönelik yaptıkları çalışmalarda, sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlının yanı sıra alınan ifadeler doğrultusunda 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Güvenlik güçleri tarafından işlemleri tamamlanan 12 zanlı, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar, "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklandı. Viranşehir merkez ve kırsaldaki bazı mahallelerde 19 Ekim'de düzenlenen operasyonla 10 kişi gözaltına alınmıştı.