Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 56’sı muvazzaf olmak üzere 77 askeri personelden gözaltına alınan 65’inin emniyetteki işlemleri tamamlandığı açıklandı.

Edinilen bilgiye göre adliye sevk edilen zanlılardan 26’sı tutuklandı, 5’i savcılık tarafından salıverildi, 34’ü ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 12 şüphelinin ise başka soruşturmalar kapsamında cezaevinde olduğu kaydedildi.

Osmaniye merkezli 33 ilde 11 Ekim’de operasyon düzenlenmiş, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı şüpheliler gözaltına alınarak soruşturma başlatılmıştı.