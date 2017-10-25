Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım mesajında, “Anadolu halk ozanları geleneğinin en önemli temsilcilerinden olan Âşık Veysel, şiirleriyle sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü ve çalışkanlığı öğütleyen ve milletimizin birlik - beraberliği için gayret gösteren bir kanaat önderiydi. Milletimizin sahip olduğu bütün güzelliklerini şiirlerinde dile getirerek gönüllerde taht kuran Âşık Veysel'i doğumunun 123. yıldönümünde rahmetle yad ediyorum” dedi