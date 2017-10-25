Başbakan Yıldırım mesajında, “Anadolu halk ozanları geleneğinin en önemli temsilcilerinden olan Âşık Veysel, şiirleriyle sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü ve çalışkanlığı öğütleyen ve milletimizin birlik - beraberliği için gayret gösteren bir kanaat önderiydi. Milletimizin sahip olduğu bütün güzelliklerini şiirlerinde dile getirerek gönüllerde taht kuran Âşık Veysel'i doğumunun 123. yıldönümünde rahmetle yad ediyorum” dedi
Başbakan Yıldırım’dan Âşık Veysel mesajı
25.10.2017 - 19:44 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 19:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binalı Yıldırım, Âşık Veysel'in 123. doğum yıldönümü sebebiyle bin mesaj yayımladı.
Etiketler : binali yıldırım,âşık veysel,
514327 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/514327.aspx
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