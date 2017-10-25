Büyükada davasında savcı, 8 tutuklu sanıktan 7'sinin tahliyesini talep etti. Veli Acun'un ise tutukluluk halinin devamını istedi.
Büyükada davasında flaş kararlar!
25.10.2017 - 20:36 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 20:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyükada davasında savcı, 8 tutuklu sanıktan 7'sinin tahliyesini talep etti. Veli Acun'un ise tutukluluk halinin devamını istedi.
Etiketler : büyükada davası,tahliye,Veli Acun,
514339 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/514339.aspx
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