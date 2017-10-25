Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liv Hospital'dan yapılan açıklamada, "18 Ekim 2017 tarihinde ani gelişen masif akciğer embolisi tanısıyla hastanemize gelen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Sayın Manolya Onur'un beyin ölümü gerçekleşmiştir." denildi.

NE OLMUŞTU?

1975 Türkiye İkinci Güzeli Manolya Onur yılın büyük bir bölümünü geçirdiği Phuket'ten İstanbul'daki evine gelmişti. Onur, 19 Ekim günü akşamüstü evinde göğsünü tutup yere yığıldı. Eski eşi Haydarabad Nizamı Mükerrem Bereket Şah'tan olan kızı tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkikler sonunda, akciğere kan taşıyan büyük damarlardan birinin pıhtıyla tıkanmış olduğu anlaşıldı, yoğun bakıma alındı.