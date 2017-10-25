Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da etkili olan yağmur, hava ulaşımında gecikmelere neden oluyor. Atatürk Havalimanı'na inmek için alçalan çok sayıda uçak, bir süre havada tur atmak zorunda kaldı.

ELEKTRİK YÜKLÜ BULUTLAR İSTANBUL SEMALARINI KAPLADI

Marmara bölgesini etkisi altına alan sağanak yağmur, İstanbul'da da etkisini gösteriyor. Yağıştan İstanbul'daki hava trafiği de olumsuz yönde etkilendi. Kötü hava koşulu nedeniyle havalimanına iniş gerçekleştirmeye hazırlanan uçaklar arasındaki mesafe uzatıldı.

CB (kümülonimbus) olarak tabir edilen elektrik yüklü yağmur bulutlar nedeniyle çok sayıda uçak havada bir süre tur atmak zorunda kaldı. Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri hava trafiğini düzenlemek adına yoğun çaba sarf etti.



ÇATALCA'YA 107 KİLO YAĞMUR DÜŞTÜ

İstanbul'da sağanak etkisini sürdürürken, Çatalca Terkos civarında gün içinde metrekareye 107 kilogram yağış düştüğü bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Çatalca Terkos civarında gün içinde metrekareye 107 kilogram yağış düştü. Yağış akşam saatlerinden sonra şehir merkezinde etkili olacak." denildi. Yağış ilk saatlerde özellikle Silivri, Beykoz ve Çekmeköy'de etkili oldu. Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar ıslanmamak için kapalı mekanlara, otobüs duraklarına sığındı.

TRAFİK FELÇ OLDU

Silivri'de sağanak nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Beykoz ve Çekmeköy'de etkili olan yağış nedeniyle, Kavacık'tan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu. Kavacık aktarma duraklarında otobüs seferlerinde gecikmeler yaşandı.

Sefer gecikmeleri nedeniyle vatandaşlar uzun süre yağış altında otobüs beklemek zorunda kaldı. Ayrıca Beykoz sahilinde lodos etkili oluyor.