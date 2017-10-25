HSK'da 3 genel sekreter yardımcısı değişti. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, HSK Genel Sekreter Yardımcıları İbrahim Pektaş, Musa Kanıcı ve Turan Kuloğlu görevden alındı. Yerlerine, Mahmut Akgün, Sinan Ekici ve Ali Erdem atandı.
HSK'da görev değişimi
25.10.2017 - 23:22 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 23:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) üç genel sekreter yardımcısının yerine görevlendirme yapıldı.
Etiketler : hsk,görev değişimi,hakim,savcı,genel sekreter yardımcısı,
514363 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/514363.aspx
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