Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HSK'da 3 genel sekreter yardımcısı değişti. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, HSK Genel Sekreter Yardımcıları İbrahim Pektaş, Musa Kanıcı ve Turan Kuloğlu görevden alındı. Yerlerine, Mahmut Akgün, Sinan Ekici ve Ali Erdem atandı.